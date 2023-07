Furtuna din București: pompierii intervin în 30 de cazuri de urgență Pompierii au fost solicitati sa intervina aseara in 30 de cazuri, in Capitala, in urma codului portocaliu de vreme rea, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, anunța Rador. S-a actionat pentru indepartarea copacilor si mai multor stalpi de electricitate cazuti si pentru extragerea apei acumulate in curti sau subsolul locuintelor. CITESTE SI Accident pe DN1, in Sibiu: cinci persoane, intre care un copil și o femeie insarcinata, au fost ranite 04/07/2023 35 Incendiu la o locuinta din Bacau: o persoana a suferit arsuri, iar alta s-a intoxicat cu monoxid de carbon 04/07/2023… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

