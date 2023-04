Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 23 de oameni au murit dupa ce furtuni puternice și cel puțin o tornada au devastat statul american Mississippi in noaptea de vineri spre sambata, au anunțat autoritațile locale, potrivit CNN, citeaza digi24.ro.

- Un accident teribil s-a peterecut in regiunea peruana Ancash, la nord de Lima, in urma caruia cel putin 13 oameni si-au pierdut viata. Un autobuz s-a ciocnit cu un moto-taxi. Autobuzul, care transporta peste cincizeci de pasageri, se indrepta spre Lima din regiunea Piura (nord). Dupa ciocnire, autobuzul…

- O furtuna puternica insotita de precipitatii record a ucis cel putin 24 de persoane in mai multe localitati de coasta din statul Sao Paulo din Brazilia, in urma inundatiilor si alunecarilor de teren de la sfarsitul saptamanii, informeaza luni AFP. Autoritațile braziliene a declarat stare de urgenta…

- Zeci de incendii de vegetatie in Chile au determinat guvernul sa extinda, sambata, un ordin de urgenta intr-o alta regiune, deoarece un val de caldura complica eforturile de a controla incendiile care au provocat decesul a cel putin 23 de persoane pana acum, scrie The Guardian. Peste 1.100 de persoane…

- Cel putin 40 de persoane au murit dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut de pe un pod in sud-vestul Pakistanului si a explodat, a anuntat duminica un reprezentant al guvernului. „Trupurile neinsufletite sunt de nerecunoscut”, a declarat Hamza Anjum, un responsabil al districtului Lasbela, din…

- Cel putin 166 de persoane au murit din cauza valului de frig care s-a abatut asupra Afganistanului in ultimele 20 de zile, a anuntat, sambata, un reprezentant al ministerului afgan pentru gestionarea catastrofelor.

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat starea de urgența in statul California, in condițiile in care ultima dintr-o succesiune de furtuni a provocat inundații puternice in regiuni deja inundate și a amenințat cu caderi de zapada de pana la doi metri. Fii la curent cu cele mai noi…

- Peste 45 de tornade au traversat joi statele Alabama și Georgia, din sud-estul SUA, potrivit unui raport preliminar al Centrului american de predictie a furtunilor, relateaza AFP, citata de Agerpres . Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața din cauza fenomenelor extreme. In comitatul Autauga, din…