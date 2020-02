Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte patru au fost ranite într-un incident armat produs în cursul noptii de vineri spre sâmbata în orasul german Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de site-ul TagesSpiegel.de, scrie Mediafax.Incidentul armat…

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri dupa-amiaza intr-un orasel situat in centrul Germaniei, afirma surse citate de presa germana. Autorul atacului este un individ in varsta de 36 de ani, au declarat sursele citate. Atacul a avut loc intr-o pensiune din localitatea Rot am…

- Cel puțin cinci persoane au murit dupa ce subsolul unui hotel din orașul rusesc Perm, aproape de munții Ural, la est de Moscova, a fost inundat cu apa clocotita, spun oficialii. Ei spun ca alte trei persoane cu arsuri au fost duse la spital, potrivit BBC . Incidentul s-a petrecut noaptea la mini-hotelul…

- Cel putin 59 de persoane si-au pierdut viata si multe altele sunt date disparute in urma avalanselor inregistrate in Kashmirul pakistanez in ultimele 24 de ore, au declarat marti oficiali guvernamentali, citati de Reuters. In India vecina, cel putin 10 persoane au murit dupa ce mai multe avalanse au…

- Cel putin 17 persoane au murit in urma unor boli respiratorii la Kabul pe parcursul saptamanii trecute, a informat luni ministrul adjunct al Sanatatii, Fida Mohammad Paikan, precizand ca orasul continua sa inregistreze niveluri "periculoase" de poluare a aerului, informeaza luni DPA, potrivit AGERPRES.In…

- Un individ a intrat cu mașina, aparent deliberat, intr-un grup de persoane, majoritatea elevi, intr-o zona de la periferia nordica a Londrei, informeaza Sky News, citat de b1.ro. Un elev in varsta de 12 ani a murit și alte cinci persoane au fost ranite. Totul s-a intamplat in zona Willingale, la scurt…

- Cel puțin 20 de persoane au murit în urma unui schimb de focuri între forțele de securitate mexicane și mai mulți barbati înarmati care erau suspectati ca faceau parte dintr-un cartel de droguri, au informat autoritațile, relateaza Mediafax citând Reuters. Incidentul a avut…

- Un cutremur puternic a avut loc in noapte de luni spre marți, in Albania. Seismul a avut magnitudinea de 6,4 p scara Richter și este cel mai puternic din ultimii 20 de ani. In urma acestuia, mai multe cladiri s-au prabuși, iar zeci de persoane au fost ranite. Autoritațile se tem ca sub daramaturi ar…