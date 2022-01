Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un sezon de sarbatori marcat de temperaturi deosebit de blande, o furtuna de zapada a lovit luni, 3 ianuarie, capitala SUA, Washington, și zona inconjuratoare, inchizand serviciile federale și școlile, oprind circulația autobuzelor și accentuand perturbarile din traficul aerian. Pana la ora 20:30…

- Italia se confrunta din nou cu inundații de amploare, pentru a doua oara in mai puțin de o luna. Cele mai mari probleme sunt pe coasta de sud a Siciliei, unde a plouat cel mai mult. Mai multe rauri au ieșit din matca, iar șuvoaiele au intrat in case și au distrus drumuri. Mai multe mașini…

- Letonia, o țara cu o rata modesta a vaccinarii și cu o explozie a infectarilor in ultimele saptamani, se inchide. Mai exact, intra in carantina generala. Anunțul a fost facut premier. Chiar președintele leton a fost testat pozitiv saptamana trecuta.

- Situație alarmanta in Romania! In contextul actual al pandemiei de coronavirus, școlile din Ilfov ar putea fi inchise, dupa ce rata de infectare a ajuns de 15 la mia de locuitori. Cu o incidența de 19,42 la mie, orașul care se situeaza pe primul loc in ceea ce privește rata de infectare este Bragadiru.

- Drobeta-Turnu Severin este primul mare oras al Romaniei care intra in carantina in valul patru al pandemiei. Vor fi restrictii de circulatie pe toata durata zilei, magazinele vor inchide la ora 18, iar restaurantele si chiar terasele se inchid. Si totul din cauza ca spitalele sunt sufocate de pacienti,…