Furtuna de zăpadă din Spania a provocat patru decese Patru persoane si-au pierdut viata in urma unei furtuni care a afectat Spania paralizand traficul si acoperind sambata capitala cu o cantitate atat de mare de zapada incat unii locuitori au schiat pe bulevardul Gran Via din Madrid, informeaza Reuters. Meteorologii au emis avertizari conform carora efectele furtunii Filomena, care a adus cea mai abundenta ninsoare din ultimele decenii in centrul Spaniei, vor continua saptamana viitoare. In zona Madridului, salvatorii au intervenit in cazul a circa 1.500 de persoane ramase blocate in masini, in timp ce pe Gran Via, o artera pe care de obicei traficul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

