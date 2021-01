Furtuna de zăpadă continuă să facă ravagii în Spania Doua persoane au murit in Spania, in timp ce tara este paralizata de o puternica furtuna de zapada care a adus la Madrid cele mai puternice ninsori din ultimele decenii, informeaza Reuters. Aeroportul din Madrid a fost inchis vineri seara, iar persoane pe schiuri puteau fi zarite pe Gran Via, in mod normal una dintre cele mai aglomerate strazi din capitala. O femeie a decedat dupa ce a ramas blocata in masina cand un rau a iesit din matca langa Malaga, in sudul Spaniei, iar o persoana fara adapost a murit inghetata in orasul estic Calatayud, au precizat autoritatile. „Sa evitam calatoriile si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

