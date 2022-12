Stiri pe aceeasi tema

- Alte doua decese asociate furtunii de iarna care a inghetat mare parte din Statele Unite in perioada Craciunului au fost inregistrate joi, ridicand bilantul acestui viscol istoric la cel putin 61 de morti, au anuntat autoritatile, transmite AFP. Ambele decese au avut loc in comitatul Erie din statul…

- In orasul Buffalo, din statul New York, a nins neincetat timp de doua zile, iar stratului de zapada depaseste acum un metru si jumatate. Mai mulți locuitori din oraș au fost gasiti degerați in automobile. Cel puțin 31 de oameni au murit in statul New York, iar alte 25 de decese au fost raportate din…

- Furtuna de iarna insotita de vanturi polare care matura centrul si estul Statelor Unite de mai multe zile a facut peste 30 de morti si a lasat fara electricitate zeci de mii de americani in ziua de Craciun, informeaza AFP. Un numar de 32 de decese au fost confirmate in noua state, 13 dintre victime…

- Furtuna masiva din Statele Unite a dus la moartea a cel puțin 37 de oameni, in timp ce alte sute de mii au ramas fara curent electric din cauza ninsorilor abundente și a rafalelor de vant. „Cea mai devastatoare furtuna din istorie”, a declarat guvernatorului statului New York, Kathy Hochul, pentru CNN.…

- Pentru mare parte dintre americani, weekendul de Craciun a fost afectat de o violenta furtuna de iarna, care, insotita de temperaturi extreme, a provocat intreruperi masive ale alimentarii cu electricitate si a cauzat deja moartea a cel putin 17 persoane, informeaza duminica AFP.

- Ninsorile abundente si temperaturile polare care afecteaza Statele Unite in apropierea Craciunului sunt provocate de un fenomen meteorologic denumit ''bomba depresionara'', cauzat de un ciclon care se intensifica foarte rapid, dar al carui caracter exceptional este conferit de un front atmosferic…

- O puternica furtuna de iarna este asteptata sa loveasca in acest weekend regiuni extinse din Statele Unite, amenintand sa faca ravagii in perioada in care zeci de milioane de americani planuiesc sa calatoreasca pentru sezonul sarbatorilor de iarna, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

