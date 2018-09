Furtuna Ali a provocat moartea a două persoane în Irlanda Furtuna Ali, care a lovit miercuri Irlanda, a provocat moartea a doua persoane, un turist elvetian a carui rulota a fost luata de vant si un tanar strivit de caderea unui copac, relateaza AFP.



Tanarul in varsta de 20 de ani a fost strivit de copacul care s-a prabusit intr-un parc din apropierea locului in care muncea in Irlanda de Nord, a informat politia. Un alt barbat in varsta de 40 de ani a fost ranit grav.



In vestul Republicii Irlanda, o rulota a fost spulberata de vant de la inaltimea unei faleze pe o plaja din Claddaghduff, in apropiere Clifden. Politistii au gasit…

Sursa articol: agerpres.ro

