- Furtuna subtropicala Alberto va lovi, in urmatoarele zile, statele Alabama, Florida și Mississippi din SUA. Ciclonul se indreapta spre Golful Mexic, iar guvernatorii statali au decretat stare de urgența.

- Un individ a deschis focul, marti dupa-amiaza, dintr-un apartament in care s-a baricadat, in zona Panama City, in statul american Florida, anunta autoritatile, citate de CNN. O persoana a fost ranita si este spitalizata, a declarat Caitlin Lawrence, un purtator de cuvant al Primariei din…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters. "Cred ca vom avea o intalnire in urmatoarele trei sau patru saptamani", a aratat Trump,…

- Accident aviatic in statul american Arizona. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit pe un teren de golf din preajma orașului Phoenix, dupa care a izbucnit in flacari. Autoritațile locale au confirmat ca toți cei aflați la bord au murit.

- Cel putin 17 persoane au murit, dupa ce furtuna tropicala Eliakim a afectat partea de est a Madagascarului, in special regiunea insulei Mananara, au informat, luni, autoritatile, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Intre sase si zece persoane si-au pierdut viata in urma prabusirii unui pod pietonal recent instalat in zona Universitatii Internationale din Florida, a declarat senatorul Bill Nelson din Florida, informeaza agentia Reuters, citand postul CBS Miami.

- America mai face un pas catre inarmarea profesorilor sugerata de Donald Trump, odata cu adoptarea de catre statul Florida a unei legi care restrange accesul la arme de foc pana la 21 de ani, stipuland insa posibilitatea inarmarii unor membri ai personalului din sistemul public de invatamant.…

- Atac armat la Central Michigan University din statul american Michigan. Cel puțin doua persoane au fost ranite, dupa ce o persoana a deschis focul in interiorul universitații. Totodata, atacatorul este in continuare liber, fiind cautat acum de autoritați. Potrivit presei americane, studenții au fost…