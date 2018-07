Stiri pe aceeasi tema

- Localitați din mai multe județe din Romania, dar și Capitala, au fost afectate de ploile din ultimele ore, fiind inundate mai multe curți și locuințe.In București, mai mulți copaci au cazut pe strazi sau peste masini, pompierii fiind solicitați sa intervina și in cazul unor curți inundate.…

- In Botosani, de pilda, zeci de gospodarii au fost inundate, dupa ce un parau s-a umflat si a maturat totul in cale. Iar in alte judete, suvoaiele au distrus podete si garduri si au „muscat” din asfalt, lasandu-i pe localnici rupti de lume. Raul Slanic, din judetul Buzau, a iesit vineri din matca,…

- Un numar de 22 de localitati din 11 judete au fost afectate in ultima perioada de vremea rea, pompierii intervenind in cursul zilei de luni si in timpul noptii pentru evacuarea apei din sapte locuinte, 16 curti, 18 subsoluri si beciuri, informeaza marti IGSU. Potrivit sursei citate, angajatii din cadrul…

- Zeci de locuinte, anexe, curti si subsoluri din municipiul Bucuresti si 23 de localitati din 12 judete au fost inundate, in ultimele 24 de ore, in urma ploilor torentiale si a vijeliilor. Intr-o localitate din judetul Dambovita sunt semnalate intreruperi ale alimentarii cu energie electrica.

- Peste 44 de locuinte, 39 beciuri si subsoluri, 120 curti, doua obiective economice, doua anexe gospodaresti, o masina, o fantana si opt tronsoane de drum au fost afectate de ploile din ultimele zile si de scurgerile de pe versanti, potrivit IGSU.

- Reprezentanții de la Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari nowcasting de vreme rea, care sunt valabile pana in aceasta seara. Mai multe județe județe din Romania sunt sub cod portocaliu, dar și galben, de vijelii. COD GALBEN de ploi, grindina și descarcari electrice – valabil…

- Saizeci de localitati din treisprezece judete au fost afectate de ploile torentiale si de furtunile din ultimele 24 de ore, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), precizand ca au fost inundate aproape 60 de locuinte, iar 82 de copaci s-au prabusit, 29 de masini fiind...

