- Cel putin 50 de case si 151 de gospodarii si anexe au fost inundate in ultimele 24 de ore in judetul Neamt, potrivit bilantului realizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, transmis luni AGERPRES de Institutia Prefectului. S-au inregistrat pagube in 18 localitati din judet, fiind…

- A plouat aproape 24 de ore in Vrancea si aluviunile rezultate au distrus drumuri judetene si nationale si au inundat gospodarii, in special in zona de munte, respectiv la Naruja, Soveja, Vrincioaia, Tulnici, Nistoresti.

- Furtuna a facut ravagii, in aceasta seara, in zona comunei Licurici, Gorj, o masina fiind luata de viitura si bagata in sant. Soferii nevoiti sa circule pe drumul care duce spre Hurezani au fost surprinsi de ploaia torentiala in urma careia soseaua a fost inundata. Articolul VIDEO: MASINA LUATA de VIITURA,…

- Potrivit reprezentantilor ISU Arges, in urma precipitatiilor abundente de luni dimineata, in localitatile Arefu, Maracineni si Budeasa Mica mai multe locuinte, curti, strazi si operatori economici au fost afectati. Pompierii au intervenit in localitatea Maracineni la 10 gospodarii si o societate…

- In urma precipitațiilor abundente din aceasta dimineața, in localitațile argeșene Arefu, Maracineni și Budeasa Mica, mai multe locuințe, curți, strazi și operatori economici au fost afectate, astfel: – in localitatea Maracineni: 10 gospodarii și o societate comerciala; – in localitatea Budeasa Mica:…

- In acest moment circulația este inchisa pe strada Cocorilor unde intervin echipaje ale Companiei de Apa cu mai multe utilaje, in timp ce pe strada Șezatorii mai multe subsoluri de blocuri au fost inundate. Pompierii sunt prezenți și ei pe teren, venind in sprijinul aradenilor cu motopompe. Din primele…

- Mai multe gospodarii din comuna Ciuruleasa, judetul Alba, au fost afectate dupa o ploaie torentiala care nu a durat mai mult de 40 de minute. Un drum national a fost blocat, iar doua masini si un garaj au fost luate de viitura.

- Ca urmare a Codului Galben, DN74 Brad-Ciuruleasa este blocat cu aluviuni iar pe DN114 spre satul Buninginea se circula doar pe un sens al drumului. Codul Galben a adus cu el inundații și drumuri blocate, DN74 pe sensul Brad-Ciuruleasa este blocat cu aluviuni in totalitate și pe DN114 spre satul Buninginea…