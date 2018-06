Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna puternica a provocat duminica inundatii la Alba Iulia si in cateva comune din apripiere. In Alba Iulia au fost inundat emai multe strazi si intersectii din zona de jos a orasului, in conditiile in care canalizarea nu a mai facut fata cantitatii forte mari de apa.

- Mai multe strazi din Alba Iulia, aflate in centrul orașului, au fost inundate, duminica, dupa ploaia cazuta in municipiu. Post-ul VIDEO: Strazi inundate la Alba Iulia, dupa ploaia de duminica apare prima data in ProAlba .

- Mai multe strazi si subsoluri de blocuri au fost inundate, sambata, in Brasov, in urma unei ploi torentiale care a durat cateva minute, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru evacuarea apei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben in mai multe localitați din Timiș, cu descarcari electrice, averse de ploaie și intensificari ale vantului. A plouat foarte tare și in Lugoj, unde mai mulți șoferi au ramas blocați pe doua strazi, dupa ce sistemul de canalizare n-a mai facut fața.…

- O ploaie cu gheata a facut prapad in regiunea Harkov din Ucraina.S-au format puhoaie puternice, iar gurile de canalizare nu au facut fata. In consecinta, mai multe strazi si masini au fost inundate.Totul s-a intamplat in doar cateva minute, spun localnicii.

- Mai multe localitati din judetul Constanta se afla sub avertizare Cod Galben de averse de polaie si intensificari ale vantului. Din cauza precipitatilor mai multe strazi din municipiul Constanta, Eforie Nord si statiunea Mamai sunt inundate.

- Codul galben de ploi a facut ravagii în Constanța. În oraș, mai multe strazi au fost inundate și s-a circulat cu dificultate. Ploaia a facut cele mai multe probleme la Eforie, acolo unde a fost rupere de nori, iar subsolurile mai multor hoteluri și case au fost inundate. Și centrul orașului…

- Mai multe localitati din judetul Constanta se afla sub avertizare Cod Galben de averse de polaie si intensificari ale vantului. Din cauza precipitatilor mai multe strazi din municipiul Constanta, Eforie Nord si statiunea Mamai sunt inundate.