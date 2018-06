Stiri pe aceeasi tema

- Un cioban a murit lovit de trasnet in județul Satu Mare, in timp ce se afla cu oile pe camp. De asemenea, doua dintre animalele din turma au fost lovite de trasnet. Ciobanul se afla cu oile pe camp in satul Gelu din județul Satu Mare. Barbatul a fost lovit de traznet, au precizat reprezentanții ISU…

- Trei case și o șura au fost lovite de trasnet in cursul acestei zile (2 iunie). Pompierii au intervenit de urgența. Bilanțul situațiilor de urgența generate de trasnet pana la aceasta ora: – o casa de locuit in Turț (acoperis ars) + șura (8 tone de fan arse și 3 t degradate); – Doua case […]

- In intervalul 06.04.-09.04.2018, pompierii maramureșeni au intervenit in 6 situații de urgența. Vineri, 6 aprilie, pompierii baimareni au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe de pe strada Podinei. Flacarile au distrus circa 150 de metri patrați de acoperiș…

- Dimineata plina de evenimente in Timisoara si in Timis. Pompierii au fost pusi la incercare si au intervenit pentru stingerea a trei incendii. Cel mai periculos caz a avut loc in urma cu aproximativ o ora, in Calea Sagului, in spatele reprezentantei Ford, acolo unde s-a intervenit pentru stingerea unor…

- O strada din cartierul Kuncz din Timișoara a fost inundata, duminica seara. Șanțurile de pe marginea drumului și un canal au dat pe dinafara și oamenii s-au trezit in mijlocul unei inundații... stradale. Apa putea intra in gospodarii...

- Patru ofiteri, 21 de subofiteri si localnici din zona intervin miercuri seara in localitatea Augustin pentru consolidarea digului, dupa ce debitele raului Olt, in crestere, s-au revarsat peste acesta, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, Luiza Danila,…

- Pompierii din Timisoara au fost chemati sa intervina, luni, pentru indepartarea unor elemente metalice de pe poarta de intrare de pe Calea Aradului, similara celei pe Calea Lugojului, care anul trecut a cazut, in timpul unei furtuni, peste masina unui tanar care a murit pe loc. Potrivit reprezentantilor…

- Sub un cod galben de vant și informare meteo de ploaie – așa a fost luni dupa-amiaza Timișoara. Pompierii au fost chemați sa intervina la poarta de pe Calea Aradului, pentru a indeparta anumite elemente care ar fi putut sa cada sub rafale. In noiembrie 2017, de pe poarta „estetizata” cu 50.000 de euro…