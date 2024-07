Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna puternica a provocat pagube semnificative luni in județul Maramureș, lasand in urma distrugeri de proporții. Vantul a smuls acoperișuri, a blocat drumuri și a doborat o intreaga padure de brazi falnici. In urma acestor fenomene extreme, un barbat a fost ranit grav, iar altul și-a pierdut viața.

- Vremea instabila continua in județul Neamț. Dupa ce vijelia din noaptea de 10 spre 11 iunie a facut pagube in mai multe localitați din județ, inclusiv la Roman și Piatra Neamț (mai multe amanunte aici ), o noua avertizare meteo, cod galben, a fost emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. „In…

- Un barbat in varsta de 67 de ani a murit dupa ce a fost electrocutat pe calea ferata, in zona localitatii Malnas, si a fost lovit, ulterior, de tren, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna.