Furtuna a făcut prăpăd la Giurgiu - Copaci căzuţi pe carosabil, cabluri electrice şi autoturisme, străzi şi curţi inundate ISU Giurgiu intervine luni dimineata pentru degajarea de copaci cazuti pe cablurile electrice, pe carosabil si pe autoturisme in mai multe localitati din judet si pentru scoaterea apei din curti si de pe strazi in municipiul Giurgiu in urma ploilor abundente si a vijeliilor de cod portocaliu.

