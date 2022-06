Stiri pe aceeasi tema

- In urma celor 13 perchezitii domiciliare efectuate de catre politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au fost ridicate 11 telefoane mobile, un laptop, 5.260 de euro, 2.450 de dolari, aproximativ…

- Astazi, 29 iunie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunii de furt calificat. Potrivit IPJ Constanta,…

- Un barbat de 37 de ani a fost prins in flagrant, in Craiova, in timp ce incerca sa vanda 250 de grame de droguri. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, impreuna cu procurorul D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova, au realizat joi,…

- Peste 40 de perchezitii au loc, marti dimineata, la persoane suspectate de proxenetism, in judetele Constanta, Buzau, Galati, Prahova, Tulcea, Calarasi si Bacau. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis printr-un comunicat de presa, ca, marti, politistii din cadrul Serviciului de…

- Politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau, efectueaza marti dimineata 25 de perchezitii domiciliare in judetul Calarasi, intr-un dosar penal in care se…

- La data de 27.04.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a 14 inculpați cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional…

