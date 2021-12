Stiri pe aceeasi tema

- Apar informatii noi in scandalul din Ploiesti privind furtul produselor care ar fi trebuit sa ajunga la cei 400 de copii inscrisi in cresele din municipiu. In timp ce copiii primeau macaroane fierte si musaca fara carne, ingrijitoarele isi burduseau la propriu camarile. Angajatele au profitat de faptul…

- Cantitati impresionate de produse alimentare si de curatenie au fost gasite la domiciliile inculpatilor din dosarul privind furtul alimentelor din cresele din Ploiesti, reiese din motivarea Curtii de Apel Ploiesti, care a dispus punerea in libertate a fostei sefe a Centrului Crese, Angelica Fodor,…

- Fosta sefa a Centrului Crese Ploiesti, Angelica Fodor, ii „stimula” pe administratorii creselor din subordine sa adune bani pentru ea cu ocazia zilelor importante. Indiciul ca aștepta bani era reprezentat de vizite in cadrul carora isi „certa” personalul, reiese din motivarea Curtii de Apel Ploiesti,…

- antitati impresionate de produse alimentare si de curatenie au fost gasite la domiciliile inculpatilor din dosarul privind furtul alimentelor din cresele din Ploiesti, reiese din motivarea Curtii de Apel Ploiesti, care a dispus punerea in libertate a fostei sefe a Centrului Crese, Angelica Fodor, invocand…

- Dosarul privind furtul de alimente din cresele din Ploiesti a fost declinat integral la DNA, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, Andrei Bunea. Curtea de Apel Ploiesti a dispus, luni, punerea in libertate a fostei sefe a…

- Ieri, magistratii din cadrul Curtii de Apel Ploiesti au dispus punerea in libertate a Angelicai Fodor, sefa Centrului Crese Ploiesti, acuzata de procurorii prahoveni de acte de coruptie. Potrivit motivarii instantei ploiestene, postate pe site-ul institutiei, „admite contestatia formulata de inculpata…

- Sefa creselor din Ploiesti, Angelica Fodor, arestata preventiv in dosarul privind insusirea de produse alimentare si de igienizare folosite in crese, a fost pusa in libertate, luni, de Curtea de Apel Ploiesti, care invoca incalcarea competentei DNA. Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii…

- Angelica Fodor, șefa creselor din Ploiesti, arestata preventiv in dosarul in dosarul privind furtul de alimente si alte produse destinate copiilor, a fost pusa in libertate, luni, de Curtea de Apel Ploiesti, care invoca incalcarea competentei DNA.