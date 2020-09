Stiri pe aceeasi tema

- Radu Banciu a desființat-o, in direct, la TV, pe o politiciana care ravnește la o mare primarie. Jurnalistul i-a adresat cateva ironii candidatei USR-PLUS. Mai multe detalii, in continuare. Radu Banciu șterge pe jos cu o politiciana Jurnalistul Radu Banciu a criticat-o dur, in direct, la B1, pe candidata…

- Incepe concursul "George Enescu", reorganizat in doua etape, din cauza pandemiei de coronavirus. O prima selectie se va face pe baza inregistrarilor trimise de concurenti. Startul se da in aceasta seara cu un concert de gala, cu laureatii editiilor din 2011 si 2016.

- FC Sevilla, cea mai titrata formație din Liga Europei, este precauta inaintea confruntarii cu Wolverhampton Wanderers, o echipa care se afla la prima sa prezența in cupele europene dupa o pauza de 39 de ani.

- Mircea Rednic (58 de ani) nu a prelungit contractul cu Poli Iași, iar fanii dinamoviști l-ar vrea inapoi la Dinamo. Gigi Mulțescu, actualul antrenor al „cainilor”, a comentat zvonul. Gigi Mulțescu a fost adus pentru a salva echipa de la retrogradare, dar a apucat sa stea pe banca in doar doua partide,…

- Anca Serea are din nou probleme de sanatate și a ajuns laspital. Vedeta a facut anunțul pe contul de socializare. Din pacate, ea nu aputut fi prezenta la ziua fiicei sale, SarahSoția lui Adrian Sina i-a transmis urarile de rigoare fiiceisale, cu ocazia zilei de naștere, exprimandu-și regretul ca nu…

- "Uneori am senzatia ca suntem la o sedinta a alcoolicilor anonimi, doar schimbam rolurile. Constat ca se rostesc cuvinte grele, gen tartor, calau, tradare, se repeta obsesiv cuvantul doamna, intrebari retorice, foarte multa frustrare, foarte multe sfaturi.", a declarat Fenechiu pe 9 iunie, in plenul…

- Ministrul Justiției Catalin Predoiu a transmis, marți, ca exista un contact direct intre Tribunalul București, care a emis mandatul de arestare pe numele Alinei Bica, și autoritațile italiene. Pana la aceasta data, niciuna nu a cerut sprijin sau asistența de la MJ, potrivit lui Predoiu.Citește…

- Liderii aliantei USR-PLUS Constanta au declarat, vineri, ca au transmis PNL o propunere de colaborare la alegerile locale, in sensul sustinerii reciproce a candidatilor.CITEȘTE ȘI: BREAKING - Comisia de la Venetia a respins cererea Guvernului: Tudorel Toader ramane membru titular (surse) .…