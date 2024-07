Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost plasate sub control judiciar si au interdictie de a parasi tara, fiind acuzate de procurorii DIICOT ca au transferat ilegal 1.650.000 de criptomonede, echivalentul a aproximativ 120 milioane dolari la data efectuarii tranzactiilor, informeaza Agerpres.Procurorii DIICOT si politisti…

- O grupare de hoți din Italia a dat lovitura cea mare. Banda inarmata a oprit si jefuit un microbuz de transport valori in sudul Italiei și a reușit sa fuga cu 3 milioane de euro, transmite DPA, citata de Agerpres.

- Razvan Burleanu a dat marea lovitura! Suma uriasa pe care a castigat-o seful de la FRF. Totul a devenit public.Vezi AICI suma uriasa de bani care intra in conturile Federatiei lui Razvan Burleanu...

- Daniel Dragomir susținea ca firmele protejate de sistem care au caștigat pe banda rulanta licitații publice sunt SIVECO, grupul Asesoft, Teamnet, Oscar Downstream, Danco Pro, Aedificia Carpati, Grup Servicii Petroliere, Hexi Pharma, Medicare Technics, TCE 3 Brazi – Insula Mare a Brailei.Una dintre firmele…

- Intr-un jaf uluitor petrecut in cursul nopții, un magazin al celebrului brand italian de bijuterii Bulgari din Roma a fost jefuit, hoții fugind cu bunuri evaluate la peste 500.000 de euro, conform informațiilor furnizate de DPA. Potrivit investigațiilor preliminare ale poliției, infractorii au patruns…

- Lovitura dura pentru parinții copilului de 10 ani, care ar fi fost agresat la școala din București! Cazul a fost inchis, iar procurorii au clasat dosarul, considerand ca aceasta fapta nu exista. Iata la ce concluzii au ajuns, dupa cateva saptamani de la cazul mediatizat in intreaga țara.

- Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a efectuat, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, in cadrul unei anchete privind o frauda de 8 milioane de euro care implica fonduri UE pentru achizitionarea de echipamente medicale in timpul pandemiei de COVID-19. Potrivit EPPO, in perioada 2020…

- Ion Tiriac pregatește marea lovitura! Afacerea uriasa in care se implica fostul mare jucator de tenis.Ies la iveala dezvaluiri absolut uluitoare despre al doilea cel mai bogat roman, Ion Tiriac.Vezi AICI afacerea uriasa pusa la cale de Ion Tiriac...