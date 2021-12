Polițiștii din Șomcuta Mare au soluționat cu operativitate un furt comis in curtea unui parc auto. In fapt, polițiștii au fost sesizați in data de 29 noiembrie, la ora 17.30, despre faptul ca un autor necunoscut a patruns in curtea unui parc auto de unde a sustras mai multe bunuri, iar persoana banuita de comiterea faptei se deplaseaza spre Șomcuta Mare cu un autoturism. ”Echipajul de poliție s-a deplasat in direcția indicata de apelant, iar la scurt timp, pe D.N. 1C, a fost oprit autoturismul in cauza la volanul caruia a fost identificat un barbat din Șomcuta Mare. In autoturism au fost gasite…