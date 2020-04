Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat, sambata, ca Garda Forestiera Suceava a descoperit taieri ilegale de arbori in valoare de 90.000 de lei in timpul cercetarilor ce vizau un transport ilegal de lemne.

- Percheziții de amploare in locuințele mai multor tineri din Timișoara, care au spart in urma cu cateva zile un magazin de unelte. Indivizii au fost prinși chiar in momentul in care voiau sa vanda obiectele furate.10.000 de euro ar fi obținut cei trei barbați din Timișoara daca ar fi reușit sa vanda…

- Vineri, 10 aprilie, in judetul Vaslui s-a inregistrat cel de-al doilea deces provocat de infectia cu noul coronavirus: o femeie de 40 de ani, fara patologii medicale. Primul deces provocat de COVID, in Vaslui a fost un barbat de 71 de ani, calatorise in Turcia si avea comorbiditati.

- Producatorul de vin Cramele Recaș și-a adaugat numele listei de companii care sprijina spitalele timișorene in lupta cu pandemia de coronavirus. Astfel, firma a donat trei ventilatoare mecanice catre Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, dar și articole, aparate și dispozitive…

- Incidente in vestul țarii in noaptea de joi spre vineri. Doua bancomate au fost aruncat in aer, iar hoții au fugit cu banii. Locațiile sunt diferite. Un incident a avut loc la Arad, un altul la Timișoara.Prejudiciul nu a fost inca stabilit. Politistii fac verificari pentru a stabili…

- Dimineața agitata in Calea Buziașului, din Timișoara. S-a dat alerta din cauza mirosului puternic de gaz, intr-o cladire din apropierea sensului AEM. Aproximativ 150 de persoane s-au autoevacuat și au așteptat apariția forțelor de intervenție. Pompierii au intervenit de urgența, dupa un apel la 112,…

- Joi, 30 ianuarie, politistii din Baia Sprie au fost sesizati prin plangere despre faptul ca in data de 29 ianuarie 2020, persoane necunoscute, profitand de faptul ca usa de acces nu era asigurata, au patruns intr-o locuinta din Baia Sprie. Din holul imobilului au fost sustrase bijuterii din aur si un…

