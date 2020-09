Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 2 septembrie 2020, polițiști de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș l-au identificat pe un tanar de 29 de ani, din comuna Cut, ca și persoana banuita de furtul sumei de 10.500 de lei, fapta sesizata poliției, la data de 25 august 2020, de un tanar de 26 de ani, din municipiul…

- Sambata, 29 august 2020, in jurul orei 01.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Tartaria au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 21 ani, din Cugir. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca tanarul nu poseda…

- Polițiști din cadrul Sectiei 5 de Politie din Brasov au retinut pentru 24 ore un tanar in varsta de 27 ani din municipiul Brasov. Oamenii legii au stabilit faptul ca, la data de 29 august, in intervalul orar 17,00 – 20,30, tanarul ar fi provocat multiple distrugeri unui autoturism aflat in parcarea…

- Ziarul Unirea La volan fara permis și baut: Tanar din Bucerdea Granoasa, cercetat pentru infracțiuni rutiere, reținut de polițiști Un tanar de 19 ani din comuna Bucerdea Granoasa a fost reținut de polițiști, dupa ce a condus fara permis și sub influența alcoolului. Un tanar din Bucerdea Granoasa, care…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de supraveghere si control al traficului rutier, precum si de prevenire a accidentelor de circulatie, marți fiind aplicate in total 131 de sanctiuni contraventionale. Pentru ca nu…

- Luni, la ora 10:30, politistii din Copalnic Manaștur au fost sesizati prin SNUAU 112, despre faptul ca, pe drumul public din zona numita ”Arini”, situat pe raza comunei, a avut loc un accident rutier. Politistii ajunsi la fata locului au gasit o conducta ce refula gaz iar mai in fata, la o distanta…

- Ieri, 5 iulie 2020, in jurul orei 18,00, patrula de siguranța publica din Sebeș, formata din polițist și jandarm, in timp ce acționa pe strada Valea Sebeșului din municipiu, l-a depistat pe un minor de 16 ani, care circula cu un moped neinmatriculat și fara sa posede permis de conducere pentru nicio…

- Ieri, 8 iulie 2020, in jurul orei 17.40, pe DN 1, l kilometrul 396 + 600 metri la ieșire din Teiuș, un barbat de 29 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea o autoutilitara in direcția Teiuș – Alba Iulia, nu a pastrat o distanța corespunzatoare in mers fața de o autoutilitara condusa de un barbat…