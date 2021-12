Furt de lemne la Berevoești și Hârtiești Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Schitu Golești au acționat pentru prevenirea delictelor silvice pe raza de competența, ocazie cu care au depistat un barbat de 29 de ani, din Bughea de Sus, care conducea o autoutilitara cu care transporta material lemnos, pe raza localitații Berevoești, fara a deține documente de proveniența sau transport. […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol: jurnaluldearges.ro

