Stiri pe aceeasi tema

- Un camion cu remorca a distrus sensul giratoriu din Lețcani, Iași, apoi a lovit doua mașini și s-a rasturnat spectaculos in afara șoselei. Totul a fost filmat de o camera de supraveghere, relateaza Ziarul de Iași.Din primele cercetari se pare ca șoferul ar fi ațipit la volant și a ratat practic sensul…

- Polițiștii din Huedin, alaturi de inspectorii ISCTR, au depistat pe raza localitații Lunca Vișagului o autoutilitara care transporta material lemnos rotund, de esența rașinoasa, condus de un barbat de 46 de ani, din județul Bihor. ,,Reprezentanții ISCTR au aplicat masuri legale pentru abateri constatate…

- Polițiștii au intreprins mai multe acțiuni pentru prevenirea și combaterea activitaților ilegale din domeniul depozitarii, expedierii, circulației și comercializarii lemnului. In perioada 18 – 19 iulie, oamenii legii au constatat mai multe probleme. A fost verificata și controlata o societate comerciala…

- Scutul padurii in Alba: AMENZI in valoare de 24.000 de lei și 136 de metri cubi de lemn confiscați, in urma mai multor controale Scutul padurii in Alba: AMENZI in valoare de 24.000 de lei și 136 de metri cubi de lemn confiscați, in urma mai multor controale In perioada 11-13 iulie 2023, Serviciul de…

- Continue reading Cum se fura lemnul din padurile Clujului: un transport de lemne verificat de polițiști s-a dovedit mai mare cu aproape 12 metri patrați decat cantitatea trecuta in acte, in valoare de o mie de euro, camionul a fost confiscat at Info real.

- Scutul padurii, in Alba: 23 de metri cubi de material lemnos, in valoare de mii de lei, confiscați de polițiști Scutul padurii, in Alba: 23 de metri cubi de material lemnos, in valoare de mii de lei, confiscați de polițiști La data de 4 iulie 2023, Serviciul de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului…

- In acest sfarșit de saptamana, in sistem integrat, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj din cadrul structurilor de ordine publica, rutiera, investigații criminale și investigarea criminalitații economice, precum și din alte structuri, alaturi de jandarmi ai Inspectoratului Județean de…

- FOTO| 22 de metri cubi de lemn confiscați de polițiștii din Alba, dupa un control la un camion care transporta ilegal material lemnos pe DN7 FOTO| 22 de metri cubi de lemn confiscați de polițiștii din Alba, dupa un control la un camion care transporta ilegal material lemnos pe DN7 La data de 26 iunie…