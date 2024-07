Cea mai mare scurgere de informații din toate timpurile: 10 miliarde de parole online au ajuns publice pe Internet. Practic, parole vechi și noi, din toate categoriile au devenit publice. Este cea mai mare scurgere de parole din istorie. Credeți sau nu, fișierul conține 9.948.575.739 de parole. Acum este important sa acționați corect. Cercetatorii in […] The post Furt de date record: 10 miliarde de parole au ajuns publice appeared first on Puterea.ro .