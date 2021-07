Doi hoti au jefuit o casa ai carei proprietari erau plecati in strainatate. Au furat mai ales bijuterii, inclusiv cercei cu diamante si perle sau un inel cu safir, dar si boxeri sau lenjerie de dama. Au vandut apoi toata marfa la nici o zecime din valoarea reala. In plasa justitiei a cazut si cel care i-a ajutat sa valorifice bunurile furate. Jaful comis de Ovidiu Buruiana si Marian Tudose a avut loc in martie 2019. Intr-o noapte, cei doi, mascati cu cagule artiz (...)