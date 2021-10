Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri, in varsta de 19 și 21 de ani, sunt cercetati pentru furt calificat dupa ce au furat componente din aluminiu folosite la fabricarea unor tubulaturi. Furtul a avut loc in data de 5 septembrie, insa hoții au fost prinși abia ieri. Sustragerea celor 28 de piese metalice a cauzat un prejudiciu…

- Ieri, 07 octombrie, in urma activitatilor informativ-operative efectuate de catre polițiștii Postului de Poliție Comunal Poienile Izei, au fost identificați doi tineri, care ar fi sustras in mai multe randuri cantitatea totala de 300 de litri de motorina, din doua excavatoare apartinand unui barbat…

- Tineri din Calarasi, cercetati pentru furt calificatS au efectuat 4 perchezitii domiciliare, in judetul Calarasi, la persoane banuite de comiterea unor infractiuni de furt.S a stabilit faptul ca trei tineri, de 20, 21 si 22 de ani, ar fi sustras componente catalizatoare de la doua autoturisme, fapte…

- Gluma de prost gust. Doi tineri de 18 si 23 de ani din Chisinau au fost retinuti de oamenii legii pentru huliganism. Acestia ar fi furat opt placute de inmatriculare de la cateva automobile parcate in sectorul Ciocana al Capitalei. Suspectii si-au recunoscut vina.

- Incidentul a avut in noaptea de 17 spre 18 septembrie si a fost sesizat de catre o femeie, angajata care ar fi fost imobilizata de cei doi barbati care ar fi sustras din cazinou suma de 8.000 de lei.Polițiștii au retinut persoanele banuite de talharie in aceeasi zi in care ar fi fost comisa fapta, a…

- Ieri, 6 septembrie 2021, polițiștii din Teiuș au identificat 4 tineri, cu varste cuprinse intre 18 și 31 de ani, din municipiul Sibiu, județul Sibiu, ca și persoane banuite de furt. Se pare ca, in cursul zilei de 26 august 2021, ar fi profitat de neatenția angajaților unui supermarket din Teiuș și…

- Ieri, 17 august 2021, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au identificat doi tineri, de 21 și 24 de ani, primul din Aiud, iar de de-al doilea din Alba Iulia, ca și persoane banuite de savarșirea unui furt, fapta sesizata poliției, la data de 31 iulie 2021, de catre…