Furt cu acte. Clotilde Armand cu Romprest, un război pentru sumele enorme cerute pentru salubritate Compania de salubritate Romprest a inaintat primariei la inceputul anului o estimare de buget de 240 de milioane de lei, conform documentelor publicate de Economedia.ro, pentru servicii de curațare a strazilor, colectare și depozitare a deșeurilor și deszapezire. Cu facturi restante de alte 90 de milioane de lei pe 2020, pe care primaria insa le contesta, Romprest ar fi ușurat in acest an bugetul administrației locale de aproximativ 330 de milioane de lei. Serviciile Romprest sunt considerate de primaria Capitalei mult umflate, cam de 3-4 ori mai mari fața de alte prețuri practicate in alte orașe.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

