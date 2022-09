Furt calificat la Bârsana. Ce au furat doi bărbați și ce valoare are prejudiciul? In data de 24 septembrie a.c., la ora 06.08, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați de catre un barbat de 45 de ani din Barsana, cu privire la faptul ca a avut loc un furt din magazinul pe care el il administreaza. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar in urma investigațiilor efectuate s-a constatat faptul ca, in noaptea 23/24 septembrie, in intervalul orar 02:00-03:00, doua persoane de sex masculin au forțat ușa de acces și au patruns in interiorul magazinului de unde au sustras 3500 de pachete de țigarete și bauturi alcoolice. Valoarea prejudiciului cauzat este de aproximativ 84.000… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 12 septembrie, in urma investigațiilor efectuate de catre polițiștii Orașului Ulmeni a fost identificat un barbat de 32 de ani din oraș, care este banuit de comiterea unei fapte de furt calificat. In fapt, in data de 7 septembrie, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul…

- Pe 25 august, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au efectuat 4 percheziții domiciliare, pentru documentarea activitații infracționale a unor persoane banuite de insușirea pe nedrept a unor bunuri. Cele…

- Luni, 22 august, la ora 17.37, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca un barbat este urmarit in traficul rutier pe D.J. 186, in Barsana. In baza sesizarii, la fața locului s-au deplasat polițiștii, care au identificat un tanar de 25 de ani din Barsana.…

- Luni, 22 august, la ora 17.37, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca un barbat este urmarit in traficul rutier pe D.J. 186, in Barsana. In baza sesizarii, la fața locului s-au deplasat polițiștii, care au identificat un tanar de 25 de ani din Barsana.…

- Politistii de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare, sambata doua mandate de aducere, emise pe numele a doi barbati, intr-un dosar penal privind furtul unor sume de bani din autoturisme, in…

- Marți dimineața, 26 iulie, la ora 05.00, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați cu privire la faptul ca, din curtea unui imobil din localitatea Oncesti, a fost furat un autoturism. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca, persoane necunoscute au patruns in curtea unui imobil,…

- Noi cazuri de violența domestica in familiile din Maramureș. Ieri, 12 iulie, polițiștii din Ocna Șugatag și Ulmeni au emis doua ordine de protecție provizorii pe numele unor barbați de 39 și 63 de ani din Țicau și Budești. Potrivit IPJ Maramureș, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca la domiciliul…

- Trei barbați sunt suspectați ca au furat mai multe bunuri dintr-un depozit din Voroteț, raionul Orhei. Valoarea acestora depașește suma de 27 de mii de lei. Banuiții au varste cuprinse intre 30 și 35 de ani.