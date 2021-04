Furnizorul european de servicii IT Atos vrea să-şi reducă emisiile globale de carbon cu 50% până în 2025 “Decarbonizarea este unul dintre cele mai importante obiective ale Atos, compania angajandu-se sa-si reduca emisiile globale de carbon cu 50% pana in 2025 si sa atinga zero emisii nete, pana in 2028”, a informat compania. De asemena, Atos, cu operatiuni si in Romania, a inaugurat pe 22 aprilie noul sau laborator global de cercetare si dezvoltare (R&D) situat in zona metropolitana a Parisului, capitala Frantei. Laboratorul are o suprafata de 8.000 mp si gazduieste circa 350 de ingineri Atos care vor desfasura activitati de cercetare in calcul cuantic, solutii de calcul avansat, tehnologiile edge,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

