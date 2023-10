Stiri pe aceeasi tema

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele opt luni din acest an, fata de perioada 1 ianuarie -31 august 2022, atat ca serie bruta cu 2,4%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- București, 2 octombrie 2023: Topul Național al Firmelor 2023, clasament realizat in exclusivitate de catre Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), inregistreaza tendințe pozitive pentru toți indicatorii care au stat la baza realizarii acestuia, precum: numar de companii, cifra de afaceri, profit…

- Numarul faptelor penale in domeniul violenței domestice a crescut cu 3,6% in primele opt luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2022, de la 36.921, la 38.243 de fapte, a anunțat duminica IGPR.Au fost inregistrate creșteri, comparativ cu perioada similara din anul 2022, pentru loviri…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au crescut cu 16,7% in iulie, comparativ cu perioada similara din 2022, a 12-a luna de crestere consecutiva, in urma imbunatatirii cererii pentru vehicule electrice, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor…

- ”Traficul aerian pe aeroporturile CN Aeroporturi Bucuresti pe primele 7 luni din 2023 l-a depasit, ca numar de pasageri, pe cel din aceeasi perioada a anului 2019, cand s-au inregistrat maximele istorice. Astfel, in intervalul ianuarie – iulie s-au inregistrat 8.347.079 pasageri, cu 23% mai mult decat…

- Romania a produs, in primele cinci luni din 2023, o cantitate de titei de 1,177 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 47.300 tep mai mica (-3,9%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de titei s-au…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete, a crescut, in termeni nominali, in primele cinci luni ale anului, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 5,3%, respectiv cu 8%, comparativ…