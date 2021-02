"Restart Energy, unul dintre cei mai mari furnizori independenti de energie electrica si gaze naturale de pe piata locala, intentioneaza sa investeasca aproximativ 30 de milioane de dolari in dezvoltarea unui proiect solar de 45 MW in localitatea Sarmasag din judetul Salaj. Proiectul achizitionat este in faza 'ready to build', iar banii vor fi investiti in constructia parcului care ar urma sa fie pus in functiune in primul trimestru din 2022", a anuntat compania. Acest proiect de 45 MW este primul pas al Restart Energy in strategia de dezvoltare si integrare a segmentului de upstream al companiei…