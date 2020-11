Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorul de energie electrica si gaze naturale CEZ Vanzare anunta transferul tuturor serviciilor in mediul online pentru o perioada de 30 de zile, iar centrele de relatii cu clientii vor fi inchise pana pe 7 decembrie 2020. Potrivit unui comunicat al companiei, remis vineri AGERPRES, incepand de luni,…

- ​Furnizorul de energie electrica și gaze naturale CEZ Vânzare anunța transferul tuturor serviciilor în mediul online pentru o perioada de 30 de zile. Centrele de Relații cu Clienții vor fi închise pâna la 07 decembrie 2020. Reamintim ca Executivul a decis ca angajatorii sa dispuna…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 5.674 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 14.10.2020 (10:00) – 15.10.2020 (10:00) au fost raportate 73 de decese (46 barbați și 27 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni doua alerte meteo cod galben de ploi și vant puternic. De luni seara intra sub avertizare 17 județe, iar de marți dimineața toata țara. De marți dimineața, Romania intra sub avertizare cod galben de vreme severa. Prima alerta Cod galben va fi in vigoare…

- Este ceața groasa in mai multe județe din sudul Romaniei, iar meteorologii au redactat avertizari de tipul cod galben. Acestea sunt valabile duminica, pana cel tarziu la ora 11.00.Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui Orban, puși pe lista la alegerile parlamentare: framantari mari in PNL…

- In cursul dimineții de astazi, 2 octombrie 2020, au mai fost confirmate inca 53 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 4.915. In intervalul 01.10.2020 (10:00) – 02.10.2020 (10:00) au fost inregistrate 53 de decese (36 barbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați…

- Bucureștiul și 35 de județe ale țarii sunt sambata sub cod galben de canicula. Administrația Naționala de Meteorologie a prognozat temperaturi de pana la 37 de grade. Pana duminica inclusiv, in zonele de campie și de podiș, disconfortul termic va fi accentuat și local va fi canicula. Indicele temperatura-umezeala…

- In intervalul 15.08.2020 (10:00) – 16.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 37 de decese (25 barbați și 12 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bacau, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzau, Calarași, Dambovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș,…