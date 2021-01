Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii casnici de energie care nu au schimbat contractul vor plati in urmatoarele sase luni pretul cel mai mic pe care il ofera in piata concurentiala furnizorul lor, iar companiile s-au angajat benevol sa faca acest lucru, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu.…

- Furnizorul de apa indeamna consumatorii sa asigure izolarea termica a locurilor de amplasare a instalațiilor de contorizare, a gurilor de acces la revizii, a retelelor interioare de canalizare si a bransamentelor. In condițiile in care, in intervalul zilelor 16-19 ianuarie, vremea se va raci brusc.

- CHIȘINAU 31 dec - Sputnik. Autoritațile din sanatate anunța ca au fost procurate 140 de mii de teste pentru a putea identifica trei virusuri concumitent. © Sputnik / Alexei MaichevCOVID-19 in Moldova: Cum a fost marcat anul 2020 de noul virusEste vorba despre noul coronavirus (SARS-CoV-2), virusul…

- In Moldova, in luna noiembrie 2020 prețurile producatoriului in industrie s-au majorat fața de octombrie curent cu 0,7%, fața de noiembrie 2019 – cu 3,2% și fața de decembrie 2019 – cu 3,1%. Despre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistica menționind ca in același timp, in industria extractiva,…

- Autoritatile din Bucuresti discuta daca sa ia masuri noi, in contextul in care de trei zile se inregistreaza aproape 2.000 de infectari pe zi. Specialistii spun ca orasul trebuia inchis inca de acum doua luni.

- In Moldova, volumul consumului de gaze naturale in luna octombrie curent a constituit 57,1 milioane de metri cubi, ceea ce este cu 9,5% mai puțin in comparație cu aceeași perioada a anului 2019. Totodata, potrivit serviciului pe presa al SA „Moldovagaz”, fața de luna septembrie curent acest indicator…

- Simptomele noului coronavirus se schimba din ce in ce mai des in ultimul timp. Asta le da batai de cap medicilor, iar pierderea gustului si al mirosului, simptomele clare ale virusului, apar mult mai tarziu acum. Specialistii au descoperit ca cele mai recete simptome ale coronavirusului sunt tulburari…

- Autoritațile sunt gata sa intervina dur in cazul in care dupa alegerile prezidențiale se vor organiza proteste. Potrivit prim-ministrului Ion Chicu, temei pentru acest lucru nu este, iar asemenea „revolte colorate” nu vor schimba cu nimic situația.