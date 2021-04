Stiri pe aceeasi tema

- Uber a anunțat extinderea în mai multe orașe a doua servicii lansate anul trecut în premiera. Uber Hourly este o opțiune introdusa pentru prima oara în SUA, în mai anul trecut, iar pentru 50 de dolari poate fi închiriat cu ora un șofer care sa faca oricâte opriri…

- De la Jimmy Hoffa nu s-a mai vazut lider punand mana pe ranga intr-o situație pornita de la un conflict de munca. Numai ca Hoffa era liderul sindicatului, nu directorul general al companiei. Gestul lui Ștefan Paraschiv, managerul Metrorex, de a se duce cu ranga ca sa demoleze un chioșc va intra in istoria…

- Comisia Centrala a Arbitrilor a anuntat brigada care va oficia partida dintre Universitatea Craiova si FC Botosani. Astfel, confruntarea de maine, de la ora 14.30, de pe stadionul „Ion Oblemenco“, va fi arbitrata de Horatiu Fesnic (Cluj). Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Vladimir Urzica (Piatra-Neamt)…

- Crește numarul persoanelor infectate cu tulpina britanica a noului coronavirus in Romania. Pana astazi, 18 februarie, au fost descoperite 79 de cazuri de infectari cu noua tulpina britanica, dintr-un total de circa 500 de probe analizate. Dintre acestea, 26 de cazuri au fost depistate in București,…

- Compania privata de sanatate Medlife a anunțat ca dintre cele 90 de probe prelevate in mod aleatoriu in perioada 3-11 februarie de la pacienți testați pozitiv cu COVID-19, prin RT-PCR, 45 conțin tulpina B1.1.7 a coronavirusului descoperita in Marea Britanie.Probele au fost prelevate de la pacienți din…

- Auchan va utiliza, incepand din 17 februarie, aplicația Glovo pentru peste 4.000 de produse din oferta celor 33 de hipermarketuri Auchan. Serviciul este disponibil in toate cele 18 orașe in care retailerul este prezent, livrarile fiind efectuate in maximum 60 de minute de la plasarea comenzii. In aplicația…

- Astfel, din cele 90 de probe provenite in intervalul 25 – 29 ianuarie din Bucuresti, Valcea, Cluj, Tecuci, Targoviste, Ploiesti, Timisoara, Resita, Hunedoara, Focsani, Lugoj, Chisineu Cris si Slatina s-a constatat ca 24 dintre acestea contin noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie.Probele ce…