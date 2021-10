Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei și șef al PSD, Adrian Nastase, susține ca in Romania nu exista nicio criza a energiei care sa determine creșterea prețurilor resimțita de populație. “La noi, de fapt, nu este nici o criza a energiei. Cei cu care am mai vorbit in ultima vreme, imi spun ca pur și simplu suntem…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita Guvernului interventia urgenta pentru a proteja asigurarile auto ale romanilor, dupa intrarea in faliment a celei mai mari companii de profil, City Insurance. „Solicitam Guvernului interventia urgenta pentru a proteja…

- Guvernul britanic are programata luni o noua runda de discutii cu industria, dupa ce ministrul pentru mediul de afaceri Kwasi Kwarteng a spus ca micii furnizori sunt sub presiune, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.Acum marii furnizori vor sa beneficieze de un plan de salvare care sa ii ajute sa…

- “Producatorii de apa de izvor nu mai pot mentine actualul nivel al preturilor. Scumpirile din ultimul an la energie, ambalaje si combustibili pun o presiune mare asupra sustenabilitatii afacerilor”, anunta Asociatia Producatorilor din Industria Apei (APRIA), care precizeaza ca, in aceasta perioada,…

- Compensarea anunțata de Guvern este in fapt o reducere mascata a taxelor pe care le platesc furnizorii. Pentru ca furnizorii vor aplica discount, iar statul le va deduce acel discount din TVA de plata, accize și impozit pe profit. Iar de contravaloarea acelor reduceri mascate (minusul de venituri la…

- Pe masura ce liderul Marcel Ciolacu a vorbit despre intenția PSD de a depune o noua moțiune de cenzura la adresa Guvernului Cițu, europarlamentarul Mihai Tudose, fost șef al Executivului, a readus in atenție un subiect de interes pentru romani, cel al prețului energiei electrice. Cu tot cu sageți la…

- CEO -ul Terapia, Dragoș Damian, revine cu o analiza pe darile pe salarii percepute in Romania, cele mai mari din regiune. ”Problema Romaniei nu este supra-impozitarea saraciei, ci supra-impozitarea celor corecti, pentru ca guvernantii sunt incapabili sa curme munca la negru si evaziunea fiscala”,…

- Prețurile record inregistrate in ultimele zile pe piața angro de electricitate sunt cauzate de creșterile prețurilor combustibililor și certificatelor de emisie, de canicula și de deconectarea unui reactor de la centrala atomoelectrica de la Cernavoda, susține Ion Lungu, Director Executiv al Asociației…