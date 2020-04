Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 10.30. Inca 15 romani și-au pierdut viața din cauza coronavirusului. Bilanțul total al victimelor ajunge la 306, potrivit datelor raporate duminica de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul cadrelor medicale care au murit din cauza epidemiei de coronavirus este de doi. Majoritatea oamenilor…

- Pana astazi, 9 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.202 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 647 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 229 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate…

- Grupul de Comunicare Strategica transmite ca in Romania erau vineri 474 de cadre medicale infectate cu COVID-19, conform raportarilor primite de INSP din teritoriu.Distribuția pe județe este urmatoarea:Alba total 2Arad total 24București total 65Bistrița Nasaud total 3Botosani total 1Cluj total 3Constanța…

- Pana duminica, 29 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de persoane confirmate pozitiv, 169 au fost declarate vindecate și externate (55 la Timișoara, 79 la București, 17 la Iași, 7 la Craiova,…

- 803 de romani care nu au respectat perioada de autoizolare au fost plasate in carantina instituționalizata. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 803 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea,…

- V. Stoica Curba imbolnavirilor cu coronavirus pe teritoriul Romaniei este, din pacate, ascendenta, in ultimele zile inregistrandu-se tot mai multe cazuri noi de persoane confirmate cu Covid 19. La ultima raportare, de ieri de la ora 13.00, a fost raportat cel mai mare numar de noi cazuri confirmate…

- Daca o sa ajungem la un varf și vom reuși sa controlam infecția, chiar daca o sa testam mai mult, o sa incepem sa inregistram un trend descendent al numarului de cazuri inregistrate zilnic.Eu il vad trendul descendent posibil sa-l inregistram in a doua parte a lunii mai, atunci cred ca eu ca putem sa…

- Pana astazi, 26 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 28 la București, 6 la Craiova, 5 la Constanța,…