Furnizorii marilor retaileri încearcă să livreze la timp produsele destinate Crăciunului, pe fondul blocajelor din transporturile maritime Reuters a intervievat aproape o duzina de furnizori si comercianti de produse, de la jucarii la echipamente pentru computere, din Statele Unite si Europa. Cu totii se asteapta la intarzieri de saptamani ale inventarului de sarbatori, din cauza blocajelor din transporturile maritime, inclusiv a unei penurii globale de containere si inchiderii din ultima perioada a portului Yantian din sudul Chinei, care deserveste producatorii de langa Shenzhen, determinata de Covid-19. Riscul pentru comerciantii cu amanuntul este o explozie de articole epuizate, chiar in timp ce cumparatorii sunt gata sa-si deschida… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

