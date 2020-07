Furnizorii de gaze vin cu oferte mai mici decat cele de pe piata reglementata, dar cu abonament zilnic

Stiri pe aceeasi tema

- E.ON Promo Gas poate fi contractat exclusiv online și ofera o reducere de pana la 10% fața de prețul reglementat; E.ON Life Gas propune un preț mai mic cu pana la 11%; E.ON Home Electric și E.ON Home Gas completeaza oferta cu prețuri avantajoase; O piața libera inseamna posibilitatea fiecaruia de…

- Statisticile publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) indica scaderea creditelor restante cu 3.7% luna/luna si cu 12.4% an/an la 6.8 miliarde RON in mai, nivelul minim din decembrie 2019. Rata creditelor restante s-a redus de la 2.57% in aprilie la 2.49% in luna mai, cu urmatoarea distributie:…

- Unul dintre cei mai renumiti si apreciati producatori de aparate foto, in special pentru DSLR-uri, Olympus, anunta vanzarea diviziei foto si iesirea de pe aceasta piata, dupa 84 de ani de activitate. Prezent pe piata inca din 1936, Olympus isi va vinde business-ul de aparate foto unei firme…

- Posta Romana a anuntat, joi, ca le ofera clientilor posibilitatea de a plati ratele bancare prin intermediul oficiilor postale sau direct de acasa, cu ajutorul factorului postal. "Clientii bancilor care au in derulare un credit au la dispozitie serviciul Postei Romane - Total Collect Home,…

- Zborurile Wizz Air din Romania catre Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Marea Britanie vor ramane suspendate pana pe data de 16 iunie inclusiv, potrivit unui comunicat remis miercuri de compania aeriana. Decizia Wizz Air de prelungire a suspendarii zborurilor…

- Banca Comerciala Romana a fost sanctionata contraventional cu amenda de 24.163,50 de lei, echivalentul a 5.000 euro, pentru incalcarea unor dispozitii din Regulamentul General privind Protectia Datelor. Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a transmis…

- Oficiul Concurentei din Ungaria (GVH) a amendat platforma online Booking.com cu 2,5 miliarde de forinti (sapte milioane de euro), pentru practici comerciale neloiale, inclusiv reclame inselatoare si presiuni psihologice asupra consumatorilor. Autoritatile de la Budapesta au stabilit amenda…

- Bancile din Romania au solutionat deja peste 65% din cele aproximativ 270.000 de solicitari primite de la clientii persoane fizice si juridice pentru suspendarea obligatiilor de plata lunare din contractele de credit incheiate cu acestea, se arata intr-un comunicat transmis vineri de Asociatia Romana…