Furnizorii de gaze și energie: „Atenție la cât consumați!” Reprezentanții furnizorilor de gaze și energie electrica susțin ca facturile duble care au mai aparut in ultimele zile sunt doar cazuri izolate și nu este cazul sa ne alertam. In schimb, spun aceștia, oamenii trebuie sa fie foarte atenți la cat consuma, pentru ca, daca depașesc baremele stabilite prin lege, nu vor beneficia de niciun […] The post Furnizorii de gaze și energie: „Atenție la cat consumați!” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

