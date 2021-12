Furnizorii de gaze cad unul după altul, iar piața va fi controlată de 10 mari jucători Modul in care a fost conceputa Legea plafonarii prețului la gaze va aduce o concentrare a pieței in mana unui numar extrem de mic de furnizori, eliminand speranța unor prețuri corecte la gaze in anii urmatori, susține Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta. Astfel, piața de gaze risca sa se restranga la circa 10 furnizori de gaze activi importanți (exceptandu-i pe cei conjuncturali), aceștia fiind aproape exclusiv firme multinaționale sau cu capital extern. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

