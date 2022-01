Stiri pe aceeasi tema

- „Furnizorii de energie electrica și gaze naturale au agreat noile masuri pentru compensarea și plafonarea prețurilor”, transmite Guvernul, dupa intalnirea acestora cu premierul Nicolae Ciuca.

- Patru confederatii patronale si cinci confederatii sindicale au solicitat, luni, sefului Guvernului sa plafoneze preturile la energie electrica si la gaze naturale la valoarea acestora din decembrie 2020, pentru o perioada de cel putin 1 an de zile, potrivit unui comunicat remis de Consiliul National…

- Acordul politic de guvernare PSD-PNL-UDMR a fost semnat Marcel Ciolacu (stg.), președintele PSD, si Florin Citu (dr.), președintele PNL. Foto: Arhiva/ Agerpres. Liderii PSD, PNL, UDMR si ai minoritatilor nationale au semnat joi, 25 noiembrie, acordul politic de guvernare. Coalitia Nationala…

- Votul de investire a guvernului propus de Nicolae Ciuca Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - În curând va începe sedinta comuna a Senatului si a Camerei Deputatilor pentru votul de învestire a guvernului propus de Nicolae Ciuca. Premierul desemnat…

- Intalniri ale premierului desemnat și ale premierului interimar Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Activitate intensa luni la guvern, unde atât premierul interimar, cât și cel desemnat au programate o serie de întâlniri.…

- Legea de aprobare a OUG 118/2021 este utila si necesara, dar autoritatile trebuie sa ia masuri urgent pentru cresterea productiei de energie, se arata intr-un comunicat al Asociatia Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), remis, joi, AGERPRES. AFEER precizeaza, in context, ca apreciaza…

- Asociatia Furnizorilor de Energie din Romania AFEER apreciaza ca Parlamentul a stabilit o schema de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, dar cere un cadru clar pentru aplicarea acesteia si cresterea productiei.

- Ultima forma a OUG 118/2021 votata in Senat si aflata in dezbatere la Camera Deputatilor, prin care se doreste compensarea facturilor la utilitati, ar putea duce la cresteri de pret sau chiar lipsa de energie, in conditiile in care furnizorii isi vor recupera cu intarziere banii de la stat, se arata…