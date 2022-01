Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu, susține ca nu a fost o greșeala de soft in ceea ce privește facturile uriașe la energie electrica și gaze care trebuie sa fie refacute. Este o opinie personala, lucrurile au fost facute intenționat, considera Cițu. Președintele PNL a comentat explicațiile privind…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, marti, la sediul PNL, ca in sedinta de miercuri a Guvernului va fi pe ordinea de zi o Ordonanta de Urgenta a Ministerului Muncii prin care se va introduce obligativitatea refacerii facturilor intocmite eronat, neperceperea de penalitati si interzicerea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, marti, ca Ordonanta de Urgenta privind scaderea plafoanelor la energie si gaz si cresterea limitei de consum va fi aprobata saptamana viitoare. "Cand dam ordonanta in cursul lunii ianuarie, practic si vorbim de Ordonanta care va fi aprobata saptamana…

- „Soluțiile adoptate țin de recalcularea tuturor facturilor greșite fara penalitați și fara debranșari. Vor fi recalculate toate cele peste 1 milion de facturi greșite.Plafonarea și scaderea acestor plafoane, prin creșterea plajei de consum, sunt acoperiți mult mai mulți beneficiari.Protecție extinsa…

- Actrița Carmen Tanase a sarit la gatul guvernanților, dupa ce facturile la energie a crescut exagerat, iar romanii sunt in pragul falimentului.Aceasta nu i-a aratat facturile mamei ei, in varsta de 90 de ani, care are o pensie de 1300 de lei pe luna, pentru a nu o supara.”Cumva, noi suntem transformați…

- „Sunt foarte puțini romani care au primit facturi necompensate. Eu cred ca se poate merge pana la retragerea licenței, pentru ca nu poți sa te joci cu oamenii. Facturile incalca legea. Ce ar trebui sa se intample? Nu va ramane nimeni fara energie electrica și fara gaz pentru ca exista furnizorul de…

- Este vorba despre consumatorii care au contor modern. Furnizorii pot opri alimentarea daca se depașește consumul maxim.Furnizorii au inceput sa trimita notificari prin care iși avertizeaza consumatorii ca pot sa ramana fara curent daca depașesc constant puterea aprobata in avizul tehnic de racordare…

- Este vorba despre consumatorii care au contor modern. Furnizorii pot opri alimentarea daca se depașește consumul maxim.Creșterile de prețuri s-au discutat in ședința de urgența la guvern pentru facturile romanilor. Premierul Nicolae Ciuca i-a chemat pe miniștrii-cheie sa verifice rezervele de energie,…