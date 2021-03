Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii de energie trebuie informați cat mai clar ca iși pot schimba furnizorii, in urma liberalizarii pieței, iar autoritațile trebuie sa ia masuri in acest sens, se arata intr-o scrisoare a Comisiei Europene transmisa, la sfarșitul lunii trecute, Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul…

- ​Problemele legate de liberalizarea pieței energiei sunt departe de a fi rezolvate, deși au trecut trei saptamâni de când au aparut o serie de controverse în spațiul public. Autoritațile încearca sa introduca niște artificii legislative, care prevad discounturi mai degraba iluzorii…

- ​Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a publicat vineri seara, pe site-ul sau, proiectul de Ordin prin care încearca sa elimine haosul provocat de propasta gestionare a liberalizarii pieței energiei. Potrivit Ordinului, furnizorii de ultima instanța, adica ENEL,…

- Furnizorii de ultima instanța, adica ENEL, CEZ, Electrica, E.ON sau Tinmar, vor acorda o reducere comerciala, pâna pe 30 iunie 2021, clienților casnici care s-au trezit în ultimele saptamâni, din cauza unei liberalizari prost gestionate, în situația de a fi facturați pentru energia…

- Piața energiei electrice s-a liberalizat de la 1 ianuarie 2021, însa mulți consumatori casnici nu știu cum sa aleaga un furnizor, cum sa încheie un contract pe piața libera și cum sa identifice prețurile cele mai avantajoase. Deși cu întârziere, Autoritatea Naționala de Reglementare…

- Romanii iși pot alege furnizorul de energie electrica și pot sa-și negocieze contractele. Asta dupa ce prețul energiei nu mai este reglementat de ANRE, de la inceputul acestui an. La nivelul județului nostru sunt zeci de oferte disponibile. Astfel, clienții au la dispoziție trei luni sa decida ce furnizor…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei vrea sa prelungeasca pâna pe 31 martie 2021 perioada în care pot fi încheiate contracte de furnizare a energiei electrice astfel încât clienții casnici sa beneficieze de prețul din oferta concurențiala, potrivit…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) s-a trezit in al doisprezecelea ceas sa oblige furnizorii sa trimita clientilor oferte de furnizare a energiei electrice in vederea liberalizarii pietei de la 1 ianuarie, desi mai este numai o saptamana pana atunci.