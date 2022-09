Furnizorii de energie au început să notifice IMM-urile să se aștepte la facturi de câteva ori mai mari începând cu 1 octombrie Multe IMM-uri care se ocupa de producție au primit informari de la furnizorii de energie prin care erau anunțați ca le vor crește prețul de cateva ori. Antreprenorii au fost inștiințați ca vor plati mai mult la utilitați in condițiile in care nici nu știu cat au de platit pe lunile trecute pentru ca facturile respective intarzie. In incercarea de obține o oferta mai buna au apelat la alți furnizori dar, fie au fost refuzați, fie nu li s-a raspuns. De precizat ca unii furnizori refuza IMM-urile pentru ca nu-și primesc banii de la stat pe compensare și plafonare, astfel ca… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

