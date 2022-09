Stiri pe aceeasi tema

- Cu o criza energetica tot mai acutizata și o incertitudine in privința alimentarii cu gaze de la iarna, in ciuda asigurarilor ca avem stocuri, primarii nu mai reușesc sa susțina compensarea prețurilor la incalzirea orașelor și cer sprijin din partea Guvernului. Premierul s-a intalnit luni cu reprezentanții…

- Un oraș din Romania renunța la sistemul centralizat de incalzire, din cauza numarul mic de abonați, dar și din cauza datoriilor mari acumulate de aceștia. Este vorba despre Navodari, iar locuitorii orașului nu știu cum se vor descurca la iarna.

- Ionel Danca, fost purtator de cuvant al PNL, acuza ca guvernul e complice in criza energetica și ca face bani prin creșterea prețurilor. Mai mult, Danca prezice ca Romania va ramane in pana de curent in plina iarna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Statul roman va castiga in acest an peste 43 de miliarde de lei din taxele si dividendele platite de sectorul energetic, ca urmare a majorarii preturilor, a afirmat, marti, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), Laurentiu Urluescu, intr-o intalnire cu presa.

- Chimcomplex, cel mai mare combinat de produse chimice din Romania, a anuntat inchiderea temporara a activitatii de productie in cadrul platformei Borzesti pe o perioada de 14 zile, incepand de astazi, din cauza preturilor marila energie electrica si gaze,

- Marcel Ciolacu nu se fereste de cuvinte. A spus ca liberalizarea pieței energiei a fost „o mare tampenie”. Liderul PSD a venit c-o reactie la prezentarea raportului asupra inflației, facuta de guvernatorul BNR Muguru Isarescu. Inflatia, din cauza scumpirii energiei Ciolacu a identificat cauza scumpirilor…

- ”Situatia nu este disperata la nivelul tarii, nu sunt probleme in sistemele de irigatii si nu vor fi influente majore asupra preturilor la raft din cauza lipsei de apa din sol”, a afirmat sambata, noul ministru al Agriculturii, Petre Daea, intr-o interventie la Digi24, citat de Agerpres. „Nu vor fi…

