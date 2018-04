Furnizorii de alimente, in vizorul Comisiei Europene. Ce nu vor mai avea voie sa faca

Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Energetic Hunedoara a beneficiat in anul 2015 de un ajutor de stat de salvare. Așa s-a numit inițial. Pentru ca nu a fost rambursat la timp, salvarea s-a transformat in restructurare. Comisia Europeana a aprobat in primavara anului 2015, acordarea unui ajutor de salvare Complexului Energetic…

- Contractele incredintate in mod direct de Primaria Capitalei firmelor pe care tot PMB le infiinteaza vor fi aduse in atentia Consiliului Concurentei si Comisiei Europene, au anuntat, joi, patronatele din constructii. Acestea atrag atentia ca se poate ajunge chiar la infringement, pentru ca…

- Comisia Europeana a publicat propunerea de acord privind iesirea Marii Britanii din UE. Ce se intampla cu romanii care sunt stabiliti in Marea Britanie Marea Britanie va incepe procesul de retragere din Uniunea Europeana incepand cu data de 30 martie 2019, asigurandu-se o perioada de tranzitie…

- Declaratiile presedintelui Comisiei Europene au fost facute in contextul in care acesta a efectuat o vizita oficiala in Albania. "Contrar lucrurilor vehiculate, Comisia Europeana nu a spus ca Serbia si Muntenegru vor fi neaparat membri ai Uniunii Europene in 2025. Termenul din 2025 este deschis tuturor…

- Cum vrea Comisia Europeana sa acopere golul din buget lasat de Brexit. Comisia Europeana (CE) a cerut miercuri, 14 februarie, statelor blocului comunitar sa-si sporeasca angajamentele financiare, pentru a acoperi golul lasat de Brexit in viitorul cadru bugetar multianual. Astfel, comisarul european…

- Testele vor ingloba compozitia unui cos comun de produse, care sunt comercializate in majoritatea statelor membre si vor include testari chimice si senzoriale. Obiectivul este ca primele rezultate sa fie prezentate pana la sfarsitul acestui an, se arata in comunicatul Comisiei Europene. La teste…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, susține ca la Bruxelles se discuta despre varianta ca statele care au derapaje democratice sa primeasca mai puține fonduri europene. Personal, Crețu nu este de acord cu aceasta propunere, pentru a nu transforma banii europeni ,,intr-un instrument…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. ‘Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa…