- Operatorul Regional Gospodarie Comunala S.A. va informeaza ca luni, 30 martie 2020, intre orele 8-13, din cauza unor lucrari de reparatii se va sista furnizarea apei potabile in municipiul Sfantu Gheorghe pe strada Malik Jozsef, pe strada Sporturilor- tronsonul cuprins intre strada 1 Decembrie…

- Operatorul Regional Gospodarie Comunala S.A. va informeaza ca joi, 26 martie 2020, intre orele 8-13, din cauza unor lucrari de reparatii, se va sista furnizarea apei potabile in municipiul Sfantu Gheorghe pe strada Malik Jozsef, pe strada Sporturilor tronsonul cuprins intre srtada 1 Decembrie 1918…

- Lucrarile de reabilitare au fost incepute si pe a treia secțiune a strazii Kos Karoly din Sfantu Gheorghe. In faza finala a lucrarilor, intersecția dintre strada Kos Karoly și strada Jokai Mor va fi inchisa. Aceasta etapa va inchide circulatia in intersectia strazilor Kos Karoly cu Jokai Mor, permitand…

- La data de 13.02.2020 in jurul orelor 16:30 polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident in care a fost implicat un pieton ce traversa drumul pe trecerea pentru pietoni. Din primele verificari rezulta faptul ca un barbat de 38 de ani in timp ce traversa strada Varadi Jozef pe trecerea…

- Operatorul Regional Gospodarie Comunala S.A. informeaza locuitorii ca miercuri 12 februarie 2020, intre orele 8-17, din cauza unor lucrari de reparatii, se va sista furnizarea apei potabile in municipiul Sfantu Gheorghe pe urmatoarele strazi: strada Ciucului tronsonul cuprins intre strada Voican și…

- Operatorul Regional Gospodarie Comunala S.A. informeaza ca vineri, 07 februarie 2020, intre orele 8-15, din cauza unor lucrari de reparatii se va sista furnizarea apei potabile in municipiul Sfantu Gheorghe, pe strada Daczo și la benzinaria PETROM. „Dupa reluarea furnizarii, apa poate prezenta impuritati.…

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici pentru modernizarea retelei de distributie pentru judetul Covasna, pentru data de 06.02.2020, pe strazile Toamnei, Recoltei, Gyertyanffi Ferenc, Ceferiștilor, Armata Romana. Distrigaz Sud Retele efectueaza…