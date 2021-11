Stiri pe aceeasi tema

- In scopul igienizarii rețelelor de distribuție a apei potabila din localitațile Scobinți, Fetești, Zagaia, Crucea, de 150 mc capacitate, in perioada 19 septembrie 2021 – 29 septembrie 2021, in intervalul orar estimat 8.00 – 18.00, furnizarea apei potabile va fi intrerupta catre utilizatorii din localitațile…

- Ca urmare a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, dintre localitatile Eforie Nord si Techirghiol, RAJA SA sisteaza furnizarea apei potabile, astazi ndash; 15 octombrie 2021, in intervalul orar 11.00 ndash; 19.00.Sunt afectati de lipsa apei consumatorii de pe…

- Apa rece nu mai curge la robinetele a mii de suceveni din cartierul Obcini, din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție a ACET Suceava.Intreruperea furnizarii de apa rece potabila afecteaza imobilele de pe strazile: Calea Obcinilor, bdul Corneliu Coposu, Bistriței, Duzilor, Castanilor, ...

- SC Apa CTTA Alba SA anunța ca incepand din data de 11 octombrie 2021, ora 22.00 comuna Stremț va ramane fara apa potabila timp de 36 de ori din cauza lucrarii de relocare a aducțiunilor de apa DN 300 SP Galda-Teiuș, DN 600 SP Galda-Aiud-Ocna Mureș și DN 600 SP Galda-Blaj. „In vederea realizarii lucrarii…

- Se sisteaza apa potabila, astazi, 20 septembrie 2021, pentru cateva ore, in Rusu Bargaului, Negrilești și Lunca Ilvei – anunța Aquabis. Astazi, 20 septembrie 2021, de la ora 11:30 pana la ora 13:30, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in Rusu Bargaului. In zona se schimba reductorul de presiune.…

- Vineri, 17 septembrie 2021, in intervalul orar estimat 8.00 – 18.00, furnizarea apei potabile va fi intrerupta catre utilizatorii din localitatea Ceplenița, comuna Ceplenița, anunța compania ApaVital Iași. Tot vineri, 17 septembrie 2021, furnizarea apei potabile va fi intrerupta catre utilizatorii…

- ACET Suceava a anunțat joi, 2 septembrie, ca din cauza executarii unor lucrari programate, se va intrerupe funcționarea serviciului public de alimentare cu apa potabila luni, 6 august 2021, intre orele 09.00 și 15.00, in zona strazilor: B-dul 1 Mai, Scurta, Teilor, inclusiv punctul termic George ...

- RAJA SA a sistat furnizarea apei potabile consumatorilor din cartierul CET.Astazi ndash; 19 august 2021, s a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 150 mm, de pe aleea Albatrosului bl.G3B din municipiului Constanta. Pentru remedierea acesteia, echipele de interventie…