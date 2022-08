Localitațile Ighiu și Ighiel au ramas astazi, 2 august 2022, fara apa potabila, din cauza unei avarii la stația de pompare Ighiu. SC APA CTTA SA ALBA-Sucursala Alba Iulia, anunța producerea in data de 02.08.2022 a unei avarii la stația de pompare a apei potabile din Ighiu. Astfel, in vederea remedierii acesteia, se va sista […] The post Furnizarea apei potabile INTRERUPTA in mai multe localitați, in urma unei avarii la stația de pompare de la IGHIU. Vezi detalii first appeared on albaiuliainfo.ro .